I 20 anni di AMDOS Avellino nel ricordo di Silvana Ianuario "Decisiva nel percorso dell'associazione e lo sarà sempre per tutti noi"

Incontro in ricordo di Silvana Ianuario a Villa Amendola ad Avellino per il ventennale di AMDOS Avellino. "È stata la prima presidente dell'associazione. È stata un esempio e lo sarà sempre. Il suo coraggio sarà seguito da tante persone. - ha sottolineato il dottore Carlo Iannace, direttore della Breast Unit U.O.C. Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino - Silvana ha saputo dare un senso a tutto con l'associazione in un percorso difficile. Aveva un carattere forte che spiccava nei momenti importanti e in cui la presenza contava. È difficile trovare persone come lei. È sempre stata presente e ha dato speranza a tantissimi. Ha dato coraggio nelle terapie, anche in quelle innovative. Siamo al lavoro e si può fare ancora tanto. C'è fermento sulle nuove terapie, hanno cambiato molto e ci aspettiamo molto dalle terapie genetiche". "Siamo qui per celebrare i 20 anni di attività e sicuramente mamma è stata decisiva per fare gruppo. - ha spiegato Linda Silvestri, figlia di Silvana Ianuario - Voglio ricordarla per confermare il suo impegno e per continuare a collaborare con altre associazioni". "È stata la fondatrice dell'associazione AMDOS, non si è mai arresa ed è sempre stata al fianco di tutti. - ha rimarcato la sorella di Silvana Ianuario, Maria Rosaria - Ha accettato la malattia e ha sempre combattuto: un insegnamento di vita". "Quando è iniziato il percorso di AMDOS ha garantito prevenzione mettendoci la faccia. - ha affermato il componente di Cesvolab, Romeo D'Adamo - Grazie a lei sono centrati tanti obiettivi e da lassù sicuramente indicherà sempre la strada a tante donne".