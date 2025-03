Strade cittadine, pronti gli interventi di ristrutturazione straordinaria L’ente ha reperito le risorse necessarie attraverso una devoluzione dei mutui in corso

Pronti gli interventi straordinari per il rifacimento delle strade cittadine. L’Amministrazione Nargi, d’intesa con gli uffici di Palazzo di città, ha individuato la soluzione finanziaria per appaltare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle arterie ammalorate.

L’ente di Piazza del Popolo è riuscito a reperire le risorse attraverso una ricognizione dei mutui in essere, già comunicata a Cassa depositi e prestiti. Appena verrà approvato il Bilancio di Previsione, che approderà in Consiglio comunale il prossimo 17 aprile, il Comune di Avellino potrà appaltare gli interventi programmati.

Si partirà ovviamente da via Dorso, con un intervento di complessiva ristrutturazione, reso necessario dall’ ammaloramento delle strutture di fondazione, danneggiate dai numerosi sottoservizi posti in essere negli anni, che ne hanno compromesso la stabilità.

«Come avevamo annunciato nelle scorse settimane, abbiamo lavorato intensamente per reperire le risorse necessarie ad operare una ristrutturazione e straordinaria delle strade cittadine. – spiega il Sindaco, Laura Nargi - Ringrazio gli uffici per aver operato e comunicato la ricognizione dei mutui che ci ha permesso di individuare fondi che potremo utilizzare immediatamente, per restituire sicurezza e decoro alla nostra viabilità. Si tratta di interventi straordinari – ricorda – che non potevano essere operati senza la necessaria dotazione finanziaria. Ora possiamo intervenire. Opereremo con grande celerità per completare i lavori prima possibile».