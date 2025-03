Avellino, addio a Fabio D'Alessandro. Il ricordo dell'ex sindaco Ciampi Ex consigliere comunale era riferimento per la comunità di Picarelli

La città di Avellino piange la scomparsa di Fabio D'Alessandro, ex consigliere comunale e punto di riferimento per la comunità, in particolare nel quartiere di Picarelli. D'Alessandro si è distinto per la sua dedizione alla politica e per il suo impegno sociale, dimostrando sempre sincera vicinanza ai più deboli e ai bisognosi. Commosso il ricordo del consigliere regionale Vincenzo Ciampi e già sindaco di Avellino : È scomparso Fabio D'alessandro, già consigliere comunale ad Avellino. " È stato un combattente sincero e molto amato. A Picarelli è stato punto di riferimento per la comunità e per i più deboli e questo era sufficiente per definirlo un cinque stelle. Poi le nostre strade "politiche" si sono separate. Sinceramente addolorato esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa.", così Vincenzo Ciampi