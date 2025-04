Avellino, Virginia Della Sala al Circolo della Stampa A moderare i relatori la giornalista Maria Laura Amendola

di Paola Iandolo

Si terrà venerdì 4 aprile, la presentazione del libro “Migrare in casa” di Virginia Della Sala, giornalista de Il Fatto Quotidiano ed ex di Repubblica e Huffington Post. Della Sala, irpina di origine, sarà al Circolo della Stampa di Avellino alle ore 19:30, per un evento organizzato da Arci Avellino e Legambiente Campania. All’iniziativa, infatti, oltre all’autrice del libro, interverranno Luca Cioffi, vice-presidente di Arci Avellino, Maria Teresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania e il giornalista Generoso Picone. A moderare i relatori, la giornalista Maria Laura Amendola.

“Migrare in casa”, testo edito nel 2024 da EdizioniAmbiente – Collana VerdeNero, con prefazione di Marco Travaglio e postfazione di Stefano Ciafani, racconta la realtà dei nuovi migranti climatici nel nostro Paese: italiani costretti ad abbandonare casa e lavoro per eventi meteorologici estremi. Il fenomeno della migrazione climatica, in genere associato solo a luoghi esotici e lontani, è già una realtà.

“Italia, terra di record e paradossi. – riporta la descrizione del libro – Cinta a sud dal deserto e a nord dai ghiacciai, si trova nel cuore di un hotspot, un’area dove il cambiamento climatico colpisce più duramente della media. Il consumo di suolo cresce senza sosta, mentre alluvioni, frane, tempeste, incendi e siccità devastano il territorio. Piove sempre meno, e se piove le precipitazioni creano distruzione. Le aziende colpite raramente riescono a ripartire, agricoltori e allevatori sono in ginocchio, il turismo di montagna è a rischio per la mancanza di neve e i litorali sono erosi dall’innalzamento del livello dei mari. In migliaia sono costretti ad abbandonare casa e lavoro, in cerca di un nuovo luogo dove ricominciare. Dove vanno a vivere? Quali sono le prospettive per chi non ha più una casa? E per chi lavorava a stretto contatto con il territorio?”

“Questo libro ha molti pregi, ma il principale è metterci fretta. – scrive nella prefazione al libro Marco Travaglio – Ci illudiamo di avere sempre tempo. Ma i fatti e i numeri raccontati da Virginia Della Sala ci dicono che il cambiamento climatico non aspetta. Niente ci sposta, nessuno ci salva”.

L’inchiesta “Migrare in casa” sostiene la campagna “Change Climate Change” di Legambiente contro le cause e i responsabili della crisi climatica. “Come Legambiente, siamo felici di questa collaborazione storica con la collana VerdeNero – ha dichiarato il Presidente nazionale Stefano Ciafani – “Migrare in casa” è un racconto puntuale e documentato degli effetti dell’accelerazione della crisi climatica, che si manifesta con l’intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni e piogge intense, trombe d’aria, esondazioni, frane, grandinate, mareggiate, con danni ingenti sull’ambiente, sull’economia del Paese e sulle nostre vite. Per capire la portata del problema, secondo il nostro osservatorio “Città Clima”, l’Italia ha registrato nel 2023 ben 378 eventi estremi, +22% rispetto al 2022. Una situazione di criticità che è possibile contrastare con politiche climatiche ambiziose, superando la logica dell’emergenza e agendo, invece, sulla prevenzione. Le soluzioni ci sono, è arrivato il momento di metterle in atto”.

La collana VerdeNero, nata nel 2007 come serie di noir sull’ecomafia, si è evoluta nel tempo in una collana di inchieste, a firma di alcune delle penne più efficaci del giornalismo ambientale italiano, con l’obiettivo di mettere in luce temi sempre più urgenti: dalle migrazioni climatiche all’overtourism, fino agli impatti della rivoluzione digitale e al degrado del territorio, senza trascurare le politiche attive, sia a livello nazionale che internazionale, per contrastare la crisi ambientale.