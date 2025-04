Gli squilibri finanziari degli Enti locali: convegno in Prefettura ad Avellino Iniziativa in collaborazione con il presidente della Sezione Controllo della Corte dei Conti

Domattina, a partire dalle 9.30, presso la Prefettura di Avellino, si terrà un importante convegno dedicato al tema de "Gli squilibri finanziari degli Enti Locali". "L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Presidente della Sezione Controllo della Corte dei Conti, offrirà un'opportunità di confronto e approfondimento su questioni di fondamentale rilevanza per la gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. - si legge nella nota diffusa - Ad aprire i lavori sarà il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con i saluti istituzionali. A seguire, il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, Massimo Gagliardi, introdurrà e modererà gli interventi dei relatori, tutti magistrati contabili del medesimo Ufficio. Nel corso della prima sessione, sarà analizzata la disciplina dei debiti fuori bilancio nel testo unico degli enti locali e le diverse tipologie di debiti derivanti da lavori pubblici di somma urgenza o da contratti privi di forma scritta. Nella seconda parte della mattinata, la discussione proseguirà con una sessione in cui saranno approfonditi i temi della crisi delle società pubbliche, i limiti del soccorso finanziario e le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, soffermandosi sulle criticità e sugli strumenti normativi disponibili. L’evento, che si concluderà alle ore 13.30, rappresenterà un’occasione di riflessione per amministratori locali, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di individuare strategie e soluzioni per una gestione più efficiente e sostenibile delle finanze pubbliche".