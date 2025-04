Sergio Melillo dalla tomba di Pietro: "Abbiamo il coraggio di guardare lontano" La seconda assemblea sinodale a Roma

"Siamo in cammino, insieme. La speranza ricrea il futuro e uno sguardo nuovo sulla storia, sul bisogno di avere il coraggio di affrontare la vita per annunciare il vangelo".

Sono le parole del vescovo Sergio Melillo da San Pietro a Roma dove è in corso la seconda assemblea sinodale alla quale è presente il pastore della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

"Abbiamo celebrato l'eucarestia presso la tomba di Pietro, abbiamo pregato insieme, tutta la chiesa italiana per le nostre comunità, io per la diocesi che ci appartiene, per tutti i sacerdoti e le nostre famiglie.

Camminano insieme, abbiamo il coraggio di guardare lontano ed uscire da quelle secche nelle quali spesso ci riduciamo, a causa delle nostre fragilità, dei nostri limiti, riacquistando quel bisogno di amore e di sperare che è dentro il cuore di ciascuno.