Un uovo per la vita: si rinnova l'appuntamento con l'Ail ad Ariano Distribuzione e vendita a scopo benefico domenica 6 aprile in piazza e davanti alle chiese

Ail rinnova la storica campagna delle Uova di Pasqua con la nuova iniziativa “Un Uovo per la Vita”, affidata a Lateral Creative Hub Studio di Branding & Comunicazione guidato da Federica Bello e Francesco Fallisi. Un simbolo di speranza che unisce il racconto delle storie dei pazienti all'impegno sociale di Ail.

Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con la solidarietà in Irpinia. Ad Ariano la distribuzione e vendita avverrà in piazza plebiscito e davanti alle chiese.

La campagna, che coinvolge diversi media, ha il suo cuore nello spot video: una serie di ritratti emozionanti che raccontano il valore di solidarietà rappresentato dall’Uovo di Pasqua Ail. Il momento più toccante è il ritratto finale, in cui una paziente ematologica sottolinea con il suo sguardo il significato profondo di questo gesto di vicinanza.

"Per chi affronta un tumore del sangue, quest’uovo non è solo un simbolo pasquale, ma rappresenta la speranza e un futuro oltre la malattia" spiega Rita Smoljko Responsabile Comunicazione Ail.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza. "L’Uovo di Pasqua Ail è un piccolo grande gesto che può fare la differenza per chi sta affrontando un momento difficile” sottolinea Daniele Scarpaleggia, coordinatore del progetto.

“Crediamo nel valore delle affinità umane e professionali e siamo convinti che dare continuità alle collaborazioni permetta al team di lavoro di approfondire la conoscenza del brand e definire al meglio il tone of voice” dichiarano Francesco Fallisi e Simona Angioni direttori creativi del progetto.