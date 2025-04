Lariccia: "Area vasta? Irpinia e Sannio devono viaggiare insieme e in sintonia" "Punto di Vista" su OttoChannel - Canale 16: "Cogliere le opportunità in una fase di ridefinizione"

"L'incarico in seno al nuovo Consiglio della Camera di Commercio è un ritorno alla normalità per un Ente che è molto importante per la vita economica del nostro territorio". Così si è espresso Mario Lariccia, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino e rappresentante degli ordini professionali delle Province di Avellino e Benevento presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio nel corso di "Punto di Vista", l'approfondimento di OttoChannel - Canale 16 a cura del direttore Pierluigi Melillo. "L'accorpamento con Benevento porta con sé tutte quelle che sono le difficoltà di mettere insieme due territori certamente vicini, contigui con caratteristiche anche molto simili, ma che chiaramente hanno vita e realtà diverse. Poter rappresentare in seno alla Camera tutte le professioni è una grande soddisfazione sperando però di poter contribuire in maniera fattiva con l'aiuto di tutti a un rilancio dell'attività dell'Ente. - ha spiegato Lariccia - Area vasta? Non c'è un'altra possibilità. Noi parliamo di due territori che per tanti versi, purtroppo o per fortuna, devono iniziare a viaggiare insieme e viaggiare insieme con sintonia".

"Cogliere le opportunità in una fase di ridefinizione"

"Abbiamo già un riordino in ambito giudiziario. Abbiamo l'Università del Sannio che è un punto di riferimento e in questi giorni non sappiamo cosa succederà anche alla Corte di Giustizia tributaria di di Avellino con il tentativo di soppressione. - ha aggiunto - Non sappiamo se ci sarà l'accorpamento a quella del Sannio, quindi sostanzialmente ci sono spinte affinché i due territori ragionino come uno solo e da un certo punto di vista è un processo ineludibile. A questo punto bisogna coglierne le opportunità e cercare di valorizzare insieme le nostre aree".