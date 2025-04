Avellino: "Onoriamo i nostri eroi, medaglie d'oro al valor militare" Raccolta di firme domenica nella città capoluogo

Domenica prossima 13 aprile dalle ore 10.00 alle 13.00 al corso Vittorio Emanuele ad Avellino: raccolta firme per la petizione popolare a sostegno dell'iniziativa, promossa dall'associazione "La mia bandiera, unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, associazione nazionale marinai d'Italia, associazione nazionale del Fante, associazione nazionale combattenti e reduci, per collocare la lapide commemorativa de "Le Medaglie d'oro dell'Irpinia" in sede degna e visibile (Palazzo della prefettura prospiciente su piazza della Libertà). Attualmente la lapide è collocata, negletta e misconosciuta, sul muro dell'ex distretto militare.