Avellino: "PretenDiamo Legalità", al Cimarosa il successo del Colletta Il concorso e la premiazione nell'aula magna di Piazza Castello

Si terrà domani, nel corso del 173esimo anniversatio della Fondazione della Polizia di Stato, ad Avellino la cerimonia di premiazione del Concorso Pretendiamo Legalità. L'appuntamento è nell'aula magna del Conservatorio Cimarosa del Capoluogo. Il Convitto Nazionale Pietro Colletta è risultato primo classificato, grazie al lavoro di docenti e alunni nella categoria video spot, con un video realizzato con il coocrdinamento e supervisione delle docenti Cinzia Favorito e Lucia Maglio e l'educatore Antonio Palladino. Ritireranno il premio tre alunni della III A della Secondaria di Primo Grado e con loro dAlessia Salvati alunna di IV A che ha curato la registrazione e il montaggio del video, con tutta la IV A del Classico, in rappresentanza della classe che fuori città per la gita di fine anno. Un momento di grande emozione per alunni e docenti che hanno curato l'importante percorso di studio e approfondimento sul tema, anche grazie a moderni linguaggi di comunicazione.