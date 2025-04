Dipendente licenziato a Flumeri: "Un brutto segnale, sono amareggiato" Parla Mario Giacobbe, addetto al servizio di prevenzione e protezione, figura storica da ben 36 anni

Parla Mario Giacobbe, l'addetto al servizio di prevenzione e protezione, figura storica da ben 36 anni nello stabilimento ex fiat di Flumeri, licenziato di tronco dalla società Menarini senza alcuna alternativa occupazionale: "Un fulmine a ciel sereno, è l'ultima cosa che avrei immaginato in questa fase. E' un licenziamento non diretto alla persona, ma allo stabilimento. Un brutto segnale".

Intorno a Giacobbe, una solidarietà indescrivibile in queste ore. Oggi è in programma un incontro in call con la Cuppini hr dell’azienda e domani mattina confermata l’assemblea dalle ore 9:00 alle ore 10:00.

"Ringrazio tutti per le numerose attestazioni di affetto e solidarietà. Siamo stati sempre una grande famiglia soprattutto nei momenti di difficoltà. Credo che chi ha adottato un provvedimento del genere, non conosce la storia di questo stabilimento, i rapporti umani. Non è corretto soffermarsi alla distanza tra Flumeri, Caserta, Grottaminarda. Qui c'è una famiglia, il lavoro si crea con il dialogo, la partecipazione attiva del lavoratore a tutti i livelli".