Asl Avellino nasce "Insieme per la salute mentale": ecco di cosa si tratta Un nuovo spazio di ascolto e sostegno per le famiglie

Si chiama "Insieme per la salute mentale" il nuovo gruppo di sostegno dedicato alle famiglie di persone con disturbi psichiatrici dell’Unità Operativa di salute mentale di Avellino.

Il progetto promosso dall’Asl, diretta da Mario Ferrante, è pensato per offrire uno spazio sicuro, accogliente e competente, dove confrontarsi, condividere esperienze e costruire insieme strategie di supporto.

"La salute mentale è una questione che interessa, non solo il paziente ma l’intero nucleo familiare – afferma Ferrante - per questo abbiamo deciso di promuovere un progetto che potesse offrire supporto e occasioni di confronto a tutta la famiglia".

Il gruppo nasce dalla consapevolezza che i familiari svolgono un ruolo fondamentale nel percorso di cura e riabilitazione, ma spesso si trovano soli ad affrontare difficoltà emotive, gestionali e relazionali. Insieme per la salute mentale vuole rispondere a questo bisogno con incontri a cadenza quindicinale, condotti da professionisti della salute mentale - psicologi, psichiatri e infermieri - in collaborazione con le associazioni del territorio.

"La famiglia è una risorsa insostituibile nel percorso di cura. Questo gruppo nasce per prendersi cura anche di chi si prende cura", afferma Amerigo Russo, coordinatore del progetto.

Ogni incontro prevede uno spazio di dialogo libero e momenti di approfondimento su temi specifici: la gestione dello stress, la comunicazione efficace, il rapporto con i servizi diritti delle persone con disagio psichico. Il tutto in un clima di rispetto, riservatezza e solidarietà.

"L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di interventi del dipartimento di salute mentale - spiega il direttore del Dsm Domenico Dragone - che comprende anche attività espressive di teatro e narrativa, pensate per valorizzare la creatività come forma di cura, e gruppi di cognitive remediation therapy (Crt) rivolti in particolare ai giovani, con l'obiettivo di potenziare le funzioni cognitive e favorire il recupero e il reinserimento sociale.

Queste proposte si integrano per costruire un'offerta riabilitativa che guarda alla persona nella sua globalità, rafforzando legami, capacità e autonomia".

Il gruppo è gratuito e aperto a tutti i familiari che desiderano partecipare, anche senza una diagnosi formale del proprio congiunto. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0825.754919 email: uosm.avellino@aslavellino.it