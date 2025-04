Giovanni Ragazzo: confermato per la nona volta alle Rsu Asl Avellino Risultato straordinario e da record

"Dopo gli sfogli ufficiali delle elezioni Rsu Asl Avellino, posso dire con orgoglio che sono stato rieletto per la nona volta consecutiva, ancora una volta il primo per numero di preferenze Cisl". Così in una nota Giovanni Ragazzo dopo l'ennesimo traguardo raggiunto.

"Ci sarà sempre chi critica, chi parla senza fare...Ma alla fine i fatti contano più delle parole, e i numeri parlano chiaro: mentre loro giudicano, io lavoro, mentre loro parlano, io vinco.

La vera differenza? Serietà, dedizione, competenza, e soprattutto la consapevolezza che le sfide sono fatte per essere vinte. E noi, insieme, le vinciamo. Ora avanti, con ancora più energia, per continuare a fare bene per l’azienda e per tutti i colleghi. Grazie di cuore a chi ha scelto di credere in me". Fin qui Giovanni Ragazzo.