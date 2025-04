Atripalda, ancora una vincita al Bar Paradiso di Stelle Centrato un "5" al Superenalotto da 24.093,035

di Paola Iandolo

La dea bendata bacia ancora una volta l'Irpina. Il Superenalotto continua distribuire vincite. Nel concorso di giovedì 17 aprile, come riporta Agipronews, ad Atripalda è stato centrato un “5” da 24.093,35 euro nel Bar Paradiso di Stelle in via Appia. Presso l’esercizio commerciale di via Appia, nel maggio 2023, con un sistema a caratura speciale 14 persone hanno vinto oltre 18mila, dunque circa 1300 a testa centrando diversi 3 e 4. Ed ancora nel febbraio 2023, sempre nello stesso bar, erano state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

La Dea Bendata ad Avella

Solo quattro giorni fa un'altra vincita era stata fatta ad Avella, dove un giocatore fortunato ha centrato 1 Punto 5 da 64.457,17 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Antica Tabaccheria situato in Piazza Municipio. Mentre ricordiamo che l’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Intanto continua a salire il jackpot per la prossima estrazione, in programma per oggi, venerdì 18 aprile sale a 21 milioni di euro.