La scuola, un ponte tra passato e futuro: importante confronto ad Ariano Giornata di approfondimento promossa dall'istituto istruzione secondaria superiore Ruggero II

La scuola, un ponte tra passato e futuro. E' questo il filo conduttore di un importante giornata di approfondimento, incentrata su tematiche di grande attualità, promossa dall'istituto istruzione secondaria superiore Ruggero II di Ariano Irpino e fortemente voluta dal dirigente scolastico Massimiliano Bosco. Un confronto che vedrà come moderatori i docenti Paola Napoli e Raffaele Spagnoletti. L'appuntamento è in programma lunedì 28 aprile 2015 nel cuore del centro storico ad Ariano Irpino, all'interno del museo civico e della ceramica in via D'Afflitto.

Ma entriamo nel vivo della giornata attraverso il programma dei lavori:

Alle 9.30 si partirà con i saluti istituzionali del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, insieme al presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane.

Il primo argomento: "Le prospettive della filiera tecnologica e professionale "4+2" e del liceo made in Italy. Relazione affidata ad Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Campania.

Passiamo al secondo tema della giornata: "Prospettive, opportunità per la scuola della provincia di Avellino. Ne parlerà Fiorella Pagliuca, dirigente dell'ambito territoriale di Avellino, ufficio VII dell'Usr Campania.

Di settori produttivi, nuove competenze: le sfide del futuro ne discuterà con gli studenti Pino Bruno, presidente Its academy Antonio Bruno.

Arriviamo ad un altro tema di grande interesse: "Aree interne: strategie di sviluppo e spopolamento". E qui la scelta è caduta su Domenico Gambacorta che da anni sta seguendo con grande attenzione e competenza questo aspetto che interessa tante realtà dell'Irpinia, alle prese con una desertificazione davvero allarmante. Gambacorta ha ricoperto il ruolo di consigliere del ministro per la strategia nazionale della aree interne, presso il ministero del sud e per la coesione territoriale (maggio 2021-ottobre 2022), delegato a presiedere il comitato tecncio aree interne. Opera la sua silenziosa che prosegue tutt'oggi a sostegno del territorio. Conclude Gerardo Canfora, rettore dell'università del Sannio. .

Nel pomeriggio a partire dalle 15.00. Primo tema oggetto di approfondimento: "Le opportunità e le sfide dell'Its academy. Competenze tecnico scientifiche". Relaziona Carmine Tirri, direttore tecnico Its academy "Antonio Bruno" di Grottaminarda.

Ultimo argomento della giornata in agenda: "Un ponte tra passato e futuro: la scuola ed il ruolo della cultura umanistica". Ne parla Paolo Castaldo, docente di filosofia, ricercatore università degli studi di Salerno dipartimento Disuff. Dibattito e conclusioni finali. Evento patrocinato dalla presidenza della repubblica italiana, provincia di Avellino, comune di Ariano Irpino e Academy sistema meccatronico Antonio Bruno.