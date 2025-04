Minori affidati a comunità: sostegno di 100 milioni ai comuni Adips Campania valuta favorevolmente la decisione dello Stato ma serve fare di più

Adips Campania valuta favorevolmente la decisione dello Stato di destinare cento milioni di euro per sostenere i comuni nelle spese di accoglienza dei minorenni allontanati dal proprio nucleo familiare su disposizione dell’autorità giudiziaria, ma chiede che gli investimenti per garantire il benessere dei minori aumentino.

"Si tratta indubbiamente di una lodevole iniziativa - dichiara il presidente dell’associazione dei dirigenti politiche sociali, Carmine De Blasio - che interviene in merito ad un fenomeno sempre più crescente.

Circa 15.000 bambini in Italia sono oggi accolti nelle strutture con costi notevoli per i Comuni, in particolare quelli più piccoli, che rischiano di andare in dissesto proprio perché non ce la fanno a sostenere queste spese obbligatorie.”

“Restiamo tuttavia concentrati - prosegue - sull’aspetto più importante, la prevenzione. L’allontanamento di un bambino dalla propria famiglia deve rappresentare sempre l’ultima chance per aiutare e sostenerlo nella sua crescita e nella sua formazione.

Gli interventi di educativa, di sostegno mirato e personalizzato, come il programma Pippi che si sta attuando in tutti gli ambiti territoriali sociali in Italia è un esempio di un metodo e di una strategia di prevenzione.

Mentre apprezziamo molto l’iniziativa del ministero dell’Interno, che soccorre le casse comunali, auspichiamo ulteriori investimenti sui programmi di prevenzione dell’istituzionalizzazione".