Sergio Melillo: "Che la speranza del risorto, illumini quanti sono nella prova" Pasqua 2025 nel Giubileo dedicato alla speranza

"Con il cuore di padre e pastore vi scrivo in questo tempo prezioso di grazia e conversione. Una Pasqua che quest'anno celebriamo nel Giubileo dedicato alla speranza." Sono le parole del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo, a poche ore dalla solenne veglia pasquale nella Basilica Cattedrale con i sacramenti dell'iniziazione cristiana per due catecumeni.

"In questi giorni santi, riviviamo insieme il mistero centrale della nostra fede, la passione morte e resurrezione del Signore Gesù.

Egli con il suo amore crocifisso e risorto, ci apre alla speranza che non delude, anche in mezzo alle fatiche del nostro tempo. Lasciamoci guidare dalla parola di Dio e dalla forza dei sacramenti. Sono momenti in cui la nostra comunità potrà riscoprirsi unita nelle fede e nella carità.

Confido che ciascuno possa trovare in questi momenti la forza di rialzarsi, di perdonare, di ricominciare. Che la speranza del risorto, illumini le nostre famiglie, i giovani, gli anziani e quanti sono nella prova. Vi benedico con affetto, affidandovi alla materna protezione di Maria Santissima, madre della speranza".

Domani alle 11.00 la santa messa della Pasqua nel Signore, nella Basilica Cattedrale, in piazza Duomo ad Ariano Irpino.