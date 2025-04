Nargi, morte di Papa Francesco: cerchiamo di essere degni dei suoi appelli Questa mattina di pasquetta doveva essere un giorno di festa invece il mondo è sconvolto

Il messaggio del sindaco Laura Nargi per l'addio a Papa Francesco:

"Questa mattina di pasquetta doveva essere un giorno di festa invece il mondo è stato sconvolto dalla notizia della morte di Papa Francesco un pontefice che ha portato con sé fin dalla sua proclamazione un grande impulso di rinnovamento, tanto culturale quanto spirituale.

I suoi appelli alla pace all’attenzione sui migranti, sugli ultimi, la sua ultima visita ai carcerati di Regina Coeli dimostrano la grandezza morale e spirituale di questo Pontefice.

Francesco ha voluto che la Chiesa cattolica si aprisse al mondo e si adattasse agli sviluppi moderni della società, denunciandone le storture e di un sistema che riconosce il profitto come unica regola.

Con il suo atteggiamento aperto e dialogante, Francesco ha creato un clima di fratellanza e cooperazione all'interno della Chiesa e con le altre confessioni religiose promuovendo l'ecumenismo e il dialogo con i credenti ebraici e musulmani.

Inoltre, Papa Francesco ha contribuito all'accettazione della libertà religiosa e dei diritti umani come valori universali, celebrando la dignità dell'uomo nel rispetto delle varie culture e tradizioni.

Papa Francesco, con il suo atteggiamento caloroso, accogliente e umile, si è guadagnato l'affetto di tutto il mondo cattolico e non solo. Nel suo pontificato, ha incoraggiato la pace in un mondo devastato da troppe guerre. Egli è stato un avversario deciso della corsa agli armamenti e dei conflitti violenti e non a caso promuovendo il Giubileo gli ha dato il titolo “Pellegrini di Speranza”, perché Papa Francesco ha invitato il mondo cattolico a percorrere un cammino di fede con fiducia nel futuro, perché in questo mondo cosi dilaniato da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici, la speranza diventa un elemento fondamentale per affrontare le difficoltà e promuovere la pace.

Cerchiamo di esserne degni!"