"Addio Papa Francesco nostro esempio benedetto, preghiamo per te" Il messaggio dell'Abate di Montevergine

“Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, la Comunità Benedettina di Montevergine raccomanda l'anima di Papa Francesco alla Misericordia di Dio, riconoscendo in Lui un Papa che ha dato tanto alla chiesa dei nostri tempi".

L’ Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina di Montevergine ricordano il Papa degli ultimi e ricordano il grande impegno di un uomo sempre in prima linea per la difesa della Pace nel mondo.

"Nei 12 anni di pontificato Francesco ha impresso un marchio indelebile, che fin dai primi anni sulla Cattedra di Pietro lo avevano fatto riconoscere come il Pontefice della misericordia e degli ultimi, per la grande attenzione da lui dedicata ai poveri, ai perseguitati per la fede. Fin dall’inizio del suo Pontificato, Papa Francesco ha voluto imprimere un’idea di collegialità e di sinodalità alla Chiesa. Il 27 marzo 2020, Francesco pregò in una piazza San Pietro deserta. Il mondo da due settimane sapeva che il Covid-19 era una pandemia. A distanza di dodici mesi quello straordinario momento di preghiera è più che mai denso di significato. In occasione dell ‘Anno Verginiano di Montevergine ha ricevuto la comunità benedettina di Montevergine ringraziando, in quella occasione la comunità benedettina per aver contribuito alla preservazione della fede e della spiritualità", conclude l'Abate.