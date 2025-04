Quando Papa Francesco ricevette da Ariano il premio Sublimitas A ritirarlo nel 2016 fu il vicario della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia monsignor Antonio Blundo

Quando Papa Francesco fu premiato ad Ariano. Era stato eletto da poco quando il presidente Peppino Colarusso, patron del celeberrimo premio internazionale Sublimitas, lo scelse nella rosa dei nomi di una edizione memorabile.

Papa Francesco fu insignito del prestigioso riconoscimento per alti meriti morali e il premio fu ritirato da monsignor Antonio Blundo che per l'occasione inviò un telegramma letto durante la manifestazione.

"Non abbiamo esitato un attimo coi miei collaboratori - ha dichiarato Peppino Colarusso - a dare il Sublimitas a papa Francesco. A chi se non a lui andava assegnato il riconoscimento internazionale per l' impegno in favore della pace e contro le ingiustizie ".

Si commuove il presidente Colarusso rivangando quei momenti che resteranno nel cuore e nella mente di quanti ricordano con gioia quella edizione speciale del Sublimitas.

I premiati furono: Papa Francesco, premio speciale Fausto Lamparelli, Cesare Gridelli, Attilio Romita, Tony Esposito, Jo Amoruso, Antonio Onorato, Rino Zurzolo, Pino Imperatore, Massimo Ravel, Giuseppe Crimaldi, Antonio Borrelli, Antonio Nazzaro, Tommaso Maria Ferri, Pietro Petrosino, Franco Di Pietro, Giovanni Conzo, Antonio Caggiano, Carmine Pellecchia, Lino Lavorgna, Fabrizio Piombon

In quella occasione ricevettero una menzione speciale: Sergio Melillo, Maria Felicia Salerno, Antonio Vetrone, Rocco Moccia, Antonietta Gnerre, Giovanni Politano, Gerardo Di Benedetto, Giuseppe De Lorenzo, Girolamo Vendemmia, Pina Tucci.

Ospiti d'onore fra gli altri: Matteo Piantedosi, Carlo Sessa, Ortensio Zecchino, monsignore Antonio Blundo, Sergio Bracco, Salvatore La Porta, Cristian Faro, Ottavio Lucarelli, Francesco Soviero, Pasqualino Molinario, Domenico Gambacorta, Antonio Pompeo, Raffaele Li Pizzi, Franco Lo Conte. Serata condotta da Antonio Parente e Barbara Ciarcia.