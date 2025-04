Lavori alla condotta idrica del Ponte della Ferriera, possibili sospensioni Il disservizio si verificherà tra le ore 8 e le 12 di giovedì 24 aprile

Il Comune di Avellino, settore Lavori pubblici, rende noto che la società Alto Calore Servizi ha comunicato la possibilità che nella giornata di giovedì, 24 aprile, si verifichino sospensioni nell’erogazione del servizio idrico a causa dei lavori di sostituzione della condotta esterna situata a ridosso del marciapiede del Ponte della Ferriera. Il disservizio si verificherà tra le ore 8 e le 12, in concomitanza dei lavori di interramento della condotta all’interno del marciapiede, nell’intera zona compresa tra Piazza Libertà e Rione San Tommaso.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del Ponte della Ferriera in corso d’opera.