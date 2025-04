Avellino, Gargano (Moscati): allergie in aumento colpa dei cambiamenti climatici Lo specialista responsabile dell'Uo di Allergologia e immunologia clinica del Moscati di Avellino

“L'aumento delle temperature e dell'anidride carbonica ha sconvolto completamente la situazione delle malattie respiratorie cronache in Campania, con sintomi e riacutizzazioni in continuo aumento e sempre più gravi. I cambiamenti climatici colpiscono tutto il territorio: questa tendenza, infatti, è in aumento in tutta la regione, e non solo nelle aree urbane”.



A dirlo è Domenico Gargano, responsabile dell’Unità Operativa di Allergologia e Immunologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, in attesa della seconda tappa di “PerCorsa di Salute”, la campagna itinerante di prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie respiratorie croniche che sabato 10 maggio farà tappa ad Avellino. La giornata sarà dedicata a informazione, prevenzione, screening e sport, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione delle patologie respiratorie.

La tappa di Avellino si svolgerà al Carcere Borbonico in Piazza Alfredo de Marsico, dove è previsto un convegno sulla salute respiratoria in collaborazione con l’unità di allergologia e immunologia clinica dell’A.O. San Giuseppe Moscati. Gargano si occuperà dell’importanza dell’ambiente nelle malattie allergiche, Antonio Iannacone si concentrerà su asma bronchiale e Bpco e qualità della vita, Antonio Trusio parlerà di poliposi nasale: quando e come riconoscerla, Anna Grimaldi si occuperà della gronulomatosi eosinofila con poliangioite (Egpa).



Dopo il convegno saranno effettuati gli screening gratuiti, in cui i pazienti potranno sottoporsi a spirometrie e test allergologici, esami fondamentali per individuare precocemente patologie respiratorie. La giornata si concluderà con una staffetta simbolica per sottolineare il legame tra attività fisica e salute polmonare.



“Siamo fieri che questo progetto itinerante continui a girare la penisola e che arrivi nelle regioni del centro e del sud Italia – dice Simona Barbaglia, presidente dell’Associazione Respiriamo Insieme – perché le patologie respiratorie croniche sono malattie ancora poco conosciute e in parte sommerse. Queste malattie hanno un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, e con questa iniziativa cerchiamo di dare una risposta a questi bisogni e per aiutare i pazienti nella corretta gestione di queste patologie. Il progetto nasce proprio dalla volontà di ascoltare a 360° le fragilità e le criticità dei pazienti: con PerCorsa di salute vogliamo favorire il dialogo tra Istituzioni, clinici e pazienti, per portare alla luce i bisogni di cura non soddisfatti”.



“Come rappresentante dei pazienti affetti da Egpa – commenta Francesca R. Torracca presidente di Apacs Aps-Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss-Egpa – sono onorata di essere partner di questa iniziativa che, oltre a offrire alla popolazione l’occasione di uno screening gratuito con medici altamente specializzati, pone l’accento sull’importanza della cultura del benessere, dell’attività fisica e della prevenzione, che sono l’unica arma che abbiamo per individuare precocemente i sintomi di malattie come l’Egpa che, se diagnosticate per tempo, possono essere gestite efficacemente garantendo alle persone che ne sono affette e alle loro famiglie un’ottima qualità di cura e di vita”.



L’iniziativa è ideata da Respiriamo Insieme – Aps in collaborazione con Apacs Aps, Cittadinanzattiva e Global Allergy & Airways Patient Platform e realizzata e promossa da Eve Lab.

Progetto realizzato con il contributo non condizionante di GSK, Menarini Group, Sanofi Sponsor tecnico, HemoCue, Lofarma.