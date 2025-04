Corteo e flash mob ad Avellino per il 25 aprile, slogan: partigiani della pace Stamane alle 11.00 la manifestazione da piazza San Ciro

In occasione del 80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la città di Avellino si prepara a celebrare il 25 aprile con un corteo cittadino che partirà alle ore 11:00 da Piazza San Ciro.

“Come Unione degli Studenti domani saremo in corteo contro guerra, repressione e fascismo per riportare ancora l’attenzione sul ruolo dei luoghi del sapere nella diffusione dei valori dell’antifascismo” - afferma Irene Mele, dell’UdS Campania - “Non possiamo più accettare rigurgiti fascisti nelle scuole, pretendiamo un’educazione che sia realmente antifascista, politica e che riconosca le attuali organizzazioni di Resistenza”

“Mentre la guerra continua a dilagare nel mondo le nostre scuole si rendono complici a causa di Pcto con aziende belliche e revisionismo storico” Continua …. “Schierarsi contro la guerra non può essere un’opzione ma l’alternativa concreta all’escalation bellica”.

“Essere antifascisti significa opporsi alla deriva autoritaria del Governo che reprime e rende illegale il dissenso creando un vero e proprio stato di polizia - aggiunge Giulia Colarusso Des Loges - dalle scuole alle città pretendiamo che la libertà d’espressione sia tutelata".

"Con queste riflessioni abbiamo scelto di parlare di resistenza attraverso l’arte” - continua - Francesco Paolo Esposito,membro dell’UdS Avellino - “Infatti ripercorreremo le storie dei partigiani del presente e del passato con vestiti di scena e monologhi scritti in collaborazione con la scuola di teatro Pucktheatré".