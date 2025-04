Papa Francesco, abbraccio senza fine: "Una marea di gente commovente" Il sindaco di Aiello del Sabato a San Pietro per portare l'ultimo saluto al Sommo Pontefice

Cominciano ad affluire i fedeli a Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli. Tanti i fedeli arrivati in queste ore dall'Irpinia.

Da Avellino a Roma per i funerali del Papa

Anche il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta, e quello di Mercogliano, Vittorio D'Alessio ieri hanno atteso e pregato a San Pietro per salutare il Sommo Pontefice. "Sono qui per rappresentare la comunità aiellese - racconta commosso Gaeta -. In particolare gli anziani, i bambini, i malati e tutti coloro che non hanno potuto raggiungere Roma.

Questo momento resterà impresso nel mio cuore per sempre. Una marea di gente, una piazza meravigliosa, un’emozione indescrivibile. Buon viaggio, Papa Francesco".

Fedeli in piazza da tutto il mondo

Intanto cominciano a entrare i primi fedeli e religiosi a Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli ai varchi. In tanti hanno corso per raggiungere le prime file e i posti a sedere che sono in numero limitato per assistere ai funerali di Papa Francesco. Un gruppo di giovani salesiani racconta di essere in piazza "da mezzanotte". Un uomo vestito in abiti tipici albanesi sventola una bandiera della sua nazione: "Sono in fila dalle 7 di sera di ieri", dice. Con lui c'è don Antonio, coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia, e un altro connazionale. "Grazie santo padre per la canonizzazione di madre Teresa, la tua visita nel nostro paese, la beatificazione dei nostri martiri", si legge sul cartello che mostrano tra la folla. Qualcuno invece indossa l'uniforme della propria confraternita, come Lorenz e Luca che hanno guidato 16 ore dalla Germania per raggiungere Roma e per poter partecipare ai funerali di Papa Francesco.