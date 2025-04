Teresina, la suora cuoca e missionaria: grande esempio di carità silenziosa La superiora generale Maria Paola Masuccio ricorda le tappe della consorella tanto amata dalla gente

Entrò a far parte della congregazione delle suore dello Spirito Santo ad Ariano Irpino, il 21 novembre 1957 ed è qui che avvenne la vestizione esattamente il 22 giugno 1958. In tanti ricordano madre Teresina per la sua semplicità e la compassione verso le persone più fragili e in difficoltà. Un grande esempio di carità silenziosa.

La superiora generale, Madre Maria Paola Masuccio, ringrazia a nome di tutte le suore dello spirito santo quanti hanno espresso vicinanza, con messaggi, parole, preghiere ed altre dimostrazioni di affetto. "Esse sono un sintomo del fatto che madre Teresina ha lasciato un segno nel cuore di molti con la sua testimonianza di vita".

Madre Teresina Mancini, al secolo Bernardina, figlia di Antonio ed Elena Proietti Capitani, nacque a Subiaco il 15 novembre 1938. Battezzata il 16 novembre 1938 nella Basilica Concattedrale Sant’Andrea Apostolo in Subiaco. Cresimata il 19 maggio 1946, sempre nella Basilica Concattedrale Sant’Andrea Apostolo.

Proviene da una famiglia molto religiosa che ha dato alla Chiesa diversi consacrati: Fra Roberto Mancini, zio paterno, membro della Congregazione dei Padri Saveriani, deceduto il giorno 1 aprile 2020, fu missionario in Indonesia per più di 40 anni. Suor Giuseppina Mancini, zia paterna, deceduta il 24 giugno 2006, fu una suora della nostra Congregazione. Don Augusto Mancini, suo fratello, deceduto il 20 aprile 2012, ha servito il Signore nella Diocesi di Tivoli.

Tappe compiute nel suo percorso di vita religiosa:

Entrò nella nostra congregazione il 21 novembre 1957 ad Ariano Irpino. Fece la vestizione ad Ariano Irpino il 22 giugno 1958. Si consacrò al Signore il 28 giugno 1959 a San Cesareo, nelle mani di madre Lucia Filippini. Il 17 maggio 1964 a San Cesareo, confermò il suo proposito di essere Sposa di Cristo per sempre, nella nostra Famiglia Religiosa, che le fu tanto cara fino alla morte.

Festeggiò il suo 50° anniversario di vita religiosa il 28 giugno 2009, presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro, Roma.

Nel corso della sua vita, madre Teresina ha adempiuto fedelmente diversi incarichi.

Cuoca presso la comunità di Castelfranco in Miscano in provincia di Benevento. Per diversi anni fu validissima insegnante nelle scuole materne, affidate alla nostra famiglia religiosa di Gesualdo, Passo Corese, e Pescina.

Nel 1986 fu pioniera nell’apertura delle due Comunità nelle Filippine, nelle quali ha ricoperto l’incarico di delegata, di superiora locale e maestra delle novizie. Vi rimase fino al 2002 anno in cui fu eletta Superiora Generale della Congregazione.

Nel 2002 avviò una comunità a Maumere e nel 2009 a Kupang, in Indonesia.

Dal 1977 fu consigliera generale della congregazione e nel 2002 fu eletta superiora generale, riconfermata, poi, per un secondo mandato nel sessennio 2008 – 2014.

Dal 2014 al 2017 rivestì il ruolo di superiora locale presso la comunità “Residenza Spirito Santo” presente a Roma, e fino al 2020 anche quello di consigliera generale e legale rappresentante della Congregazione.

Il suo passaggio alla vita eterna è avvenuto in modo inaspettato, giovedì 24 aprile 2025, verso alle ore 14:00, dopo un lungo periodo di infermità a causa di una salute sempre più precaria.

Ha reso serenamente la sua anima a Dio, al quale rivolgiamo la nostra preghiera affinché la accolga nella comunità celeste, assieme a coloro che vivono alla sua presenza, insieme alla Serva di Dio Giuseppina Arcucci, Fondatrice della congregazione.

"Madre Teresina seppe essere davvero una guida, una madre, una sorella ed un’amica! Ha servito fedelmente la Congregazione delle Suore dello Spirito Santo e la Chiesa. In particolare, ricordiamo il suo servizio nelle Filippine e in Indonesia. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuta. Grazie Madre Teresina per il tuo impegno e per la tua testimonianza gioiosa. Arrivederci al Cielo, cara Madre Teresina!"