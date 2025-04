L'addio al Papa, Capozza: "Grande emozione e un onore, nessuno come Francesco" L'irpino Gerardo Capozza tra i Gentiluomini di sua Santità. "Ci nominò a sorpresa, che emozione..."

L'addio a Papa Francesco: ci sono stati momenti di grande emozione ai funerali con una partecipazione davvero straordinaria. Chi è stato coinvolto in maniera diretta a questo evento è stato l'irpino Gerardo Capozza, nominato proprio da Papa Francesco, tra i «Gentiluomini di Sua Santità» che ha accolto, come previsto dal protocollo, le delegazioni intervenute per i funerali del Sommo Pontefice. E' anche - lo ricordiamo - presidente Fondazione Sistema Irpinia.

Capozza ha raccontato la sua esperienza nel corso della rubrica "Punto di vista" su Otto Channel tv, intervistato dal direttore dell'emittente tv, Pierluigi Melillo. (CLICCA QUI PER RIVEDERE L'INTERVISTA) .

"Per me la nomina è stata inaspettata. Ma l'emozione più forte è stato vedere tutti questi potenti della terra inchinarsi davanti al Santo Padre. Questo è stato molto significativo, per noi che abbiamo curato l'accoglienza è stato un grande onore e una grande emozione".