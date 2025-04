Lotto, doppia vincita ad Avellino: La fortuna bacia l'Irpinia Doppietta da 10mila euro in città

La fortuna bacia il capoluogo irpino. Doppietta da 10mila ad Avellino con un ambo Oro e due Numeri Oro, in via Cristoforo Colombo. Nell'ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, un premio complessivo di 68.550 euro. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, vinti 21.750 euro grazie a tre ambi e un terno in via Don Minzoni, la stessa combinazione vale una vincita da 14.750 euro a Castellabate, in provincia di Salerno nella Strada Statale 267; mentre un ambo regala un premio da 12.500 euro a Sorrento, in provincia di Napoli, in Corso Italia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 446,3 milioni di euro da inizio 2025.