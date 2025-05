Avellino, in via di realizzazione il Polo Universitario della Sanità I nuovi protocolli consentono un rafforzamento della sua funzione di sede accademica

di Paola Iandolo

Si sta componendo ad Avellino un polo universitario della sanità. L'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sta portando avanti la sua realizzazione attraverso la sottoscrizione di accordi con gli atenei regionali. Il Moscati del resto è già sede dei corsi di laurea per le professioni sanitarie con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”di Napoli: in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche della Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.

I nuovi obiettivi

L’obiettivo ora sono le scuole di Specializzazione, dove gli studenti degli atenei napoletani completeranno sul campo il percorso di formazione. Dopo quella già attiva per le Malattie Infettive e Tropicali attivata sempre grazie alla collaborazione con il Vanvitelli, ora l’Azienda Ospedaliera di Avellino entra anche nella Scuola di Specializzazione universitaria della Federico II per tre importanti ambiti della formazione in medicina: Radiodiagnostica e Nefrologia alla città ospedaliera, e Dermatologia e Venereologia nel nuovo Landolfi, coinvolgendo l’Unità Operativa di Dermatologia e Dermochirurgia. Per l’Ospedale di Avellino i nuovi protocolli consentono un rafforzamento della sua funzione di sede accademica, in attesa di puntare alla facoltà.