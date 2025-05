Ferrante: "Investire su infrastrutture per voltare pagina, Irpinia protagonista" Procedono spediti i lavori che porteranno l'alta velocità anche nella provincia di Avellino

"In un momento così importante per il futuro della Campania è indispensabile puntare sullo sviluppo infrastrutturale, che il nostro Governo sta promuovendo per rilanciare questo territorio e tutto il Mezzogiorno.

Dopo il decennio di malagestione targato De Luca occorre voltare pagina, partendo da un sistema dei trasporti sempre più efficiente e capillare che guardi con attenzione alle aree interne. Con gli investimenti che come Mit stiamo portando avanti, l’Irpinia sarà protagonista della crescita della Campania".

Lo ha detto il deputato azzurro e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante intervenendo al congresso cittadino di Forza Italia a Solofra, in provincia di Avellino.

“Proprio di recente - ha aggiunto - ho voluto partecipare al concreto avvio dei lavori della galleria Monte Pergola, un’arteria strategica per la mobilità campana. L’obiettivo è restituire ai cittadini, già entro luglio 2026, la canna della galleria in direzione Salerno, regolarmente attiva e completamente ammodernata. Un altro asse viario fondamentale è il raccordo Salerno-Avellino, che sopporta volumi di traffico ben oltre la sua capacità originaria.

Proprio per questo, come sottosegretario al Mit sto lavorando per portare nel prossimo contratto di programma con Anas la realizzazione della terza corsia e l’adeguamento funzionale dell’intero tracciato.

Procedono intanto spediti - ha sottolineato Ferrante - gli interventi per l’Av/Ac Napoli - Bari, fiore all’occhiello delle grandi opere che porterà l’alta velocità anche in Irpinia.

Tutti i lotti sono in fase realizzativa e in linea con il cronoprogramma: confermo infatti l’orizzonte del 2026 per le prime attivazioni e la realizzazione degli interventi finanziati con il Pnrr e il 2028 per i restanti lotti, in particolare Hirpinia-Orsara ed Orsara-Bovino.

Forza Italia continuerà a lavorare a tutti i livelli istituzionali per far uscire la nostra regione dall’isolamento infrastrutturale causato dai troppi anni di immobilismo della sinistra, aprendo finalmente le porte - ha concluso Ferrante - ad una nuova stagione di rilancio e di riscatto".