Premio Giovanni Paolo II all'Abate Riccardo Luca Guariglia L'Abate di Montevergine è stato premiato a Roma, all'Accademia dell'Arte Sanitaria

L'Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia è stato insignito a Roma, nella suggestiva location dell’Accademia dell’Arte Sanitaria, del premio Giovanni Paolo II nel corso della manifestazione annuale di particolare importanza nazionale e internazionale in ricordo e in onore al Santo Pontefice che vede premiati i personaggi del mondo della Chiesa, delle Istituzioni, della Politica, della Cultura, delle Professioni e dell’Arte che si avvalgono dell’insegnamento o dell’ispirazione di San Giovanni Paolo II, contribuiscono alla promozione della sua eredità nella Chiesa e nel mondo e, inoltre, promuovono la pratica della dottrina sociale della Chiesa, specialmente quella insegnata dai Papi, in particolare da San Giovanni Paolo II oltre ai valori non negoziabili quali quelli della vita, della giustizia e della pace. Tra gli insigniti più prestigiosi delle passate edizioni si ricordano Papa Benedetto XVI il 28 marzo del 2007 e Papa Francesco il 18 ottobre del 2018 a Città del Vaticano durante le udienze personali con i Santi Pontefici e poi l’attore Carlo Croccolo (2005), gli olimpionici Giuseppe e Carmine Abbagnale (2005), i soprani Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia (2007), il senatore Giulio Andreotti (2008), S.E.R. Cardinale Raffaele Martino (2008), S.E.R. Cardinale Ersilio Tonini (2009), S.E.R. Cardinale Crescenzio Sepe (2009), S.E.R. Cardinale Agostino Vallini (2010) e i cantanti Angela Luce (2011) e Nino Buonocore (2011).