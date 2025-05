Avellino, sciame d'api lungo il Corso: nuvola nera e attimi di paura Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Sciame d'api lungo il Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, paura in centro. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo di vigili del fuoco e polizia municipale. E' successo nella tarda mattinata. Lo sciame ha svolazzato per un po’ tra le persone che cercavano di allontanarsi parandosi occhi e viso. Poi la massa di insetti si è posata come fosse un corpo unico nei pressi di una aiuola a formare una nuvola nera, all'altezza di via Dante.

Lo sciame, l'arrivo dell'apicoltore

Gli agenti della municipale hanno prontamente perimetrato la zona, consentendo ai vigili del fuoco di Avellino di procedere con l'intervento. Numerosi i cittadini che hanno da lontano assistito incuriositi alle operazioni.

La curiosità lungo il Corso

Grazie all'intervento di personale specializzato l'area è stata messa in sicurezza. Ad intervenire è stato un apicultore, che ha proceduto al recupero dello sciame, liberando la zona. Può accadere che, specie in questa stagione, alcuni insetti vadano in confusione, complici le bizzarie climatiche degli ultimi tempi.