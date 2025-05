Avellino premiata per l'impegno nella raccolta degli imballaggi in acciaio In città saranno raccolte 121 tonnellate con una crescita del +18,6% rispetto al 2024

È proseguito ad Avellino il viaggio lungo la penisola di "Capitan Acciaio, il supereroe la cui missione è quella di informare i cittadini sul valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure": si legge nella nota di Ricrea. Il tour promosso dal consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio che fa parte del Sistema CONAI, "fino a mercoledì coinvolgerà adulti e bambini in Piazza della Libertà con attività, laboratori e divertenti quiz. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati raggiunti oggi il consorzio Ricrea ha conferito alla Città di Avellino uno speciale riconoscimento: quest’anno infatti si stima che in città verranno raccolte 121 tonnellate di imballaggi in acciaio, con una crescita del +18,6% rispetto al 2024".

Il comunicato

"Puntiamo a migliorare in modo continuo i risultati ottenuti nella raccolta e nel riciclo degli imballaggi in acciaio, sia a livello nazionale che locale. Per riuscirci, crediamo sia fondamentale proseguire nell’opera di sensibilizzazione sul valore e sull’importanza del riciclo di un materiale come l’acciaio, che ha la straordinaria capacità di essere riciclabile al 100% e all’infinito - sottolinea Federico Fusari, direttore generale di Ricrea -. Questo riconoscimento è un segnale importante: attesta il lavoro di squadra svolto da istituzioni, operatori del settore e cittadini, e rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio e a rafforzare il nostro impegno in questa filiera virtuosa".

“Ricevo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento per la città di Avellino. La nostra Amministrazione è impegnata quotidianamente nella sensibilizzazione dei cittadini sulle questioni ambientali e, nel caso specifico, per una corretta raccolta differenziata. Da questo punto di vista, la nostra comunità è virtuosa, e si attesta ormai da anni su percentuali di raccolta differenziata superiori alla soglia di legge del 65 per cento. Insieme al Consorzio Ricrea, che ringrazio per l’impegno, ed alla società Grande Srl, che gestisce il servizio sul territorio comunale, sono convinta che riusciremo a migliorare ulteriormente le nostre performance, in questo caso per una corretta differenziazione dell’acciaio, ed a raggiungere l’obiettivo prefissato di un sostanziale incremento di questa frazione nell’anno in corso”: afferma Laura Nargi, sindaco di Avellino.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Grande srl che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune. "Ringrazio Capitan Acciaio e il Consorzio Ricrea per essere qui ad Avellino. Nell’ultimo anno abbiamo migliorato il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio di oltre il 18% e invito i cittadini a continuare nella strada intrapresa, prestando sempre più attenzione alle corrette regole di conferimento dell’acciaio, poiché queste sfide si possono vincere solo con il contributo dell’intera comunità": afferma Gerardo Santoli, presidente di Grande srl.