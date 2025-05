Pietro Mitrione: "11 maggio 2025, riparte il treno irpino del paesaggio" Un lungo viaggio sulla storica ferrovia Avellino Rocchetta alla scoperta dell’Irpina

"Anche quest’anno Regione Campania, Fondazione Fs ed A.Ca.mir. hanno voluto inserire la ferrovia Avellino Rocchetta fra le iniziative del programma “binari senza tempo” di Fondazione FS che mira alla

valorizzazione delle tante ferrovie cosiddette “minori” che nel passato hanno contribuito alla rinascita civile dell’Italia. Dal Piemonte alla Sicilia è un rifiorire di queste storiche tratte ferroviarie e qui, in Campania, dal

2016 la nostra storica ferrovia è stata una delle prime ad essere riattiva a fini turistici".

Lo comunica Pietro Mitrione, ex validissimo capo stazione superiore Rfi e oggi alla guida dell'associazione InlocoMotivi grazie alla sua esperienza, professionalità e abnegazione.

"La nostra storica ferrovia è l’unica tratta ferroviaria della rete RFI a fruire della dichiarazione di notevole Interesse Culturale ai sensi dell'articolo 10 c.3 lettera d) del D.lgs. 42/04 ed fa parte della Legge 128/2017 che istituisce le Ferrovie Turistiche. Questi risultati sono la dimostrazione di quanto sia conosciuta questa nostra ferrovia nella gerarchia delle ferrovie turistiche italiane.

Dall’11 maggio 2025 riparte il treno irpino del paesaggio. Un lungo viaggio sulla storica ferrovia Avellino Rocchetta alla scoperta dell’Irpina in particolare quella d’oriente.

Fino a dicembre “Irpinia express” viaggerà ogni domenica verso i tanti paesini situati lungo i 120 km della ferrovia voluta da Francesco De Sanctis

In tutta Italia i viaggi sui treni storici hanno dimostrato che la formula del turismo lento, che tende al godimento delle piccole realtà di borgo legate alla valorizzazione dei centri storici e dell’enogastronomia,

funziona.

Qui in Irpinia l’attività dell’associazione Inlocomotivi ha indicato la visione di un uso del treno legato alla fruizione del paesaggio ed ai principi del turismo ambientale che presenta la caratteristica principale

di osservare ed apprezzare l’ambiente naturale così come le culture tradizionali che prevalgono in tali aree.

L’intento è quello di far conoscere l’Irpinia attraverso un viaggio emozionale più incisivo di un semplice viaggio in auto di domenica.

E’ la ferrovia delle acque: attraversa e lambisce in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto. E’ la ferrovia dei grandi vini docg. E’ la ferrovia del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini. E’ la ferrovia delle aree a tutela della biodiversità. E’ la ferrovia dei Siti di Importanza Comunitaria irpini E’ la ferrovia dei Borghi: storia, cultura ed identità territoriale.

Questa è la ferrovia Avellino Rocchetta che quest’anno compie 130 anni. Prima tappa destinazione Andretta.