Giornata Mondiale della Croce Rossa Nargi ai volontari: siete il nostro orgoglio Celebrazioni in piazza Libertà

Oggi, 8 maggio, si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della mezza luna rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant per celebrare il sacrificio, l’amore e il lavoro di soccorso che svolgono milioni di volontari ogni giorno. Un momento di festa, ma anche l’occasione perfetta per riflettere, che è stato celebrato anche ad Avellino, in Piazza Libertà, alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi del prefetto Rosanna Riflesso, dei medici della pediatria del Mosscati, Edoardo Ponticiello, Maria Marsella e Maria Majorana.

Giornata mondiale della Croce Rossa in Piazza Libertà

"Momenti come questo è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dalle donne e dagli uomini che ogni giorno sono al fianco di chi ha bisogno" dichiara Laura Nargi, sindaco di Avellino."Per tutte queste ragioni, oggi sono orgogliosa ed emozionata nel ricevere la bandiera della croce rossa italiana, segno tangibile della vicinanza dell’Istituzione che guido e della comunità che rappresento" aggiunge.

"La mattinata in piazza della Libertà, inoltre, è stata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle manovre salvavita e disostruzione pediatrica in collaborazione con l’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino, un modo per diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire sui soggetti in età pediatrica" conclude.