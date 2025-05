Incidente ad Aiello, Alberto è stato estubato: "Forza, siamo tutti con te" Nuovi miglioramenti per il ragazzo di Aiello del Sabato. Il sindaco sempre vicino ai familiari

Nuovi miglioramenti per Alberto il 25enne di Aiello del Sabato, rimasto vittima di un incidente stradale sabato sera. I medici del reparto di rianimazione del Moscati di Avellino lo hanno estubato. Il giovanissimo resta ricoverato in serie condizioni, ma il le sue condizioni migliorano progressivamente. Il giovane viene tenuto sotto stretta osservazione dai medici e sanitari del Moscati. Le notizie dei lievi miglioramenti del giovanissimo hanno subito raggiunto la comunità di Aiello del Sabato, guidata dal sindaco Sebastiano Gaeta. "Siamo in attesa e siamo vicinissimi ai familiari - spiega Gaeta -. Sono personalmente in contatto con loro e seguo con immensa partecipazione ogni piccolo passo in avanti di Alberto. La nostra comunità è in preghiera e spera che possa presto tornare a casa. Stamane ho sentito i familiari che mi hanno spiegato che ieri il ragazzo è stato estubato. Un nuovo passo in avanti che ci emoziona e ci fa sperare. Ovviamente Alberto resta sotto strettissima osservazione e solo nei prossimi giorni potremo avere maggiori certezze sul suo stato di salute". Conclude Gaeta.

La dinamica dell'incidente

Alberto, sabato scorso, perso il controllo dell'auto ed è precipitato nel giardino di un'abitazione schiantandosi contro il muro della casa. Le sue condizioni restano gravi.

Il sindaco: forza Alberto non sei solo

Ma qualche miglioramento comincia a vedersi. A comunicarlo è il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, che già ieri in un post sulla sua pagina Facebook aveva scritto. “Oggi possiamo condividere un piccolo spiraglio di speranza: Alberto ha fatto qualche passo avanti. Resta ancora in prognosi riservata e la situazione continua a essere delicata, ma ogni piccolo miglioramento è una luce nel buio. Continuiamo a pregare per lui, a restare uniti, e a stringerci con forza attorno alla sua famiglia. Il cammino è ancora lungo, ma la speranza non deve mai mancare. Forza Alberto».

I due striscioni in paese e davanti l'ospedale

Davanti all'ospedale e in paese i suoi amici e tutta la comunità di Aiello del Sabato hanno affisso degli striscioni: “Alberto non mollare” .