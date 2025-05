Aiello, auto contro un'abitazione: Alberto è in prognosi riservata La comunità di Aiello prega per il 25enne coinvolto nel grave incidente stradale

di Paola Iandolo

E' stato operato d'urgenza al Moscati di Avellino Alberto, il 25enne piombato ieri pomeriggio con la sua auto contro un'abitazione dopo aver perso il controllo della Fiat 500 sulla quale viaggiava. L'auto ha divelto dapprima la recinzione dell'abitazione per poi finire nel giardino della stessa. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno altrrimenti il bilancio del terribile sinistro sarebbe stato ancora più grave.

Alberto è stato sottoposto - una volta giunto al pronto soccorso del Moscati in codice rosso - ad un delicato intervento chirurgico ed ora è ricoverato nel reparto di rianimazione. L'intera città prega per lui. Anche il sindaco di Aiello del Sabato che conosce il giovane rimasto coinvolto nel terribile sinistro spera che Alberto possa riprendersi e superare questo momento difficile. Il primo cittadino Sebastiano Gaeta è in contatto costante con i familiari del giovane e ha invitato l'intera comunità a pregare.