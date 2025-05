Avellino, arriva il Giro d'Italia: scuole chiuse giovedì 15 maggio in città L'ordinanza del sindaco Laura Nargi

"In occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, che attraverserà Avellino giovedì 15 maggio, tutte le scuole della città di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, rimarranno chiuse.

Ho firmato l’ordinanza sindacale per garantire la pubblica incolumità, evitare disagi alla circolazione urbana e permettere ai tanti appassionati di ciclismo di seguire i loro beniamini lungo il percorso che da Potenza arriva a Napoli. Perché il Giro d’Italia è innanzitutto una grande festa di popolo e va vissuta in piena sicurezza". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi in un post.