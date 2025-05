Giornate Nazionali dei Castelli: evento a Montefredane Visite guidate a Montefredane, Summonte, Mercogliano e Montefusco

Ventiseiesima edizione per le Giornate Nazionali dei Castelli e giornata evento a Montefredane per i Castelli della Valle del Sabato. Convegno nell'aula consiliare del comune irpino e visita guidata al Castello. Anche domani, domenica 11, appuntamenti in mattinata a Montefredane, Summonte, Mercogliano e Montefusco. In mattinata al dibattito hanno preso parte il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, Il primo cittadino di Summonte, Ivo Capone, Antonio Polidoro, ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali, Luigi Maglio, vice presidente dell'Istituto Italiano di Castelli - Campania e Paolo Mascilli Migliorini, direttore del museo civico di Summonte.

"La promozione del territorio è prerogativa"

"Il turismo delle aree interne va sviluppato, è fondamentale per le piccole comunità. Ci consente di metterci in rete avendo uno sguardo lungo rispetto alle aree metropolitane. Vorremmo essere un punto di riferimento per i turisti sui progetti della viticoltura e dell'enologia per una comunità come Montefredane che può puntare sul Fiano. La nostra comunità è attenta a queste iniziative. La promozione del territorio è una prerogativa. Bisogna puntare sull'eredità del territorio, sui borghi, sui castelli, che rappresentano l'identità. È necessario riscoprire i luoghi. Guardiamo con interesse ai progetti di valorizzazione": ha affermato il sindaco Aquino.

"Un'offerta di qualità"

"Il Castello è il cuore pulsante dell'antica urbanistica del Comune, sviluppata con un dedalo di stradine. Il restauro è stato felicissimo. C'è un'area teatrale che fu una felice intuizione. Ogni anno c'è una rassegna di jazz. Il Comune può decollare grazie per questa struttura con un'offerta di qualità rivolta alla comunità e ai turisti": ha spiegato Polidoro.

"Unità geografica e culturale nella Media Valle del Sabato"

"Si deve capire che la Media Valle del Sabato è un'unità geografica, topografica e culturale e che vale turismo. Lo devono capire anche i sindaci mettendosi in rete perché così possiamo dare un'offerta in grado di essere competitiva in un territorio come la Campania che ha le maggiori emergenze del turismo ambientale e culturale. Si deve offrire qualcosa di differente e un'ampia area di sviluppo. La Media Valle del Sabato con i Castelli può raggiungere questo obiettivo": così Mascilli Migliorini.