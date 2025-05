Crisi al Comune di Avellino, torna la pace in maggioranza: voteremo il bilancio Per i gruppi Davvero e Viva la libertà: "Il capo politico resta sempre Festa"

In attesa della giornata clou di lunedì, in vista dell’approvazione del bilancio in Consiglio Comunale, i consiglieri di maggioranza del gruppo di Gianluca Festa hanno convocato una conferenza stampa.

Grande assente, questa mattina, proprio Festa. Ma i consiglieri Giovanna Vecchione per “Davvero” e Teresa Cucciniello per “Viva la libertà” seduti al tavolo insieme ad Olimpia Rusolo, Mario Sorice, Michele Lombardi e Veronica Guerriero, hanno ribadito la loro posizione anche rispetto al sindaco Laura Nargi: “Non è stata mai nostra intenzione aprire una crisi o mandare a casa il sindaco che convintamente abbiamo contribuito ad eleggere“.

L'altro chiarimento su emendamenti e bilancio

Secondo i gruppi di maggioranza “non c’è mai stata alcuna crisi politica, ma abbiamo solo avanzato dei dubbi tecnici al bilancio che - precisano ancora Vecchione e Cucciniello - “i nostri emendamenti non sono stati bocciati dai Revisori e lunedì voteremo il documento. I festiani non solo voteranno l’emendamento Mattiello, ma stanno anche valutando se ritirare i propri. Lo decideranno nel corso di riunioni che si terranno tra oggi e domani e lunedì in Assise se ne conoscerà l’esito.