Avellino, camminare insieme per Danilo: così lavoriamo per un futuro condiviso Così il sindaco Laura Nargi

"Camminare per l’inclusione e la solidarietà, per stare bene e stare insieme. Ieri, nonostante il cattivo tempo, insieme all’associazione di promozione sociale Danilo D’Argenio - Real Daddy ho percorso una parte dei 4 km della “Next Step - Il futuro in ogni passo”

Una camminata solidale, nata dalla volontà di favorire la partecipazione attiva, attraverso un gesto naturale, necessario e simbolico come quello del camminare insieme che fa bene al cuore e alla mente.

Ogni passo in avanti inteso come un impegno verso un futuro condiviso, fatto di ascolto, speranza e comunità. Ogni step come momento di riflessione e condivisione". Così il sindaco di Avellino Laura Nargi.