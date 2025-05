Annamaria, un concerto per ricordare la sua battaglia per la vita Il 13 maggio al Polo giovani concerto e convegno per i 20 anni della fondazione Amdos di Avellino

Annamaria Lombardi è scomparsa il 29 aprile di un anno fa: ha fatto parte del direttivo Amdos di Avellino per molti anni