Avellino, arriva il Giro d'Italia: divieti di sosta e scuole chiuse, ecco dove Orari del passaggio in Irpinia e mappa dei divieti e strade chiuse nel capoluogo

Giovedì 15 maggio 2025, in Irpinia arriva il Giro d'Italia. Scuole chiuse ad Avellino e in altri comuni per il passaggio della carovana rosa. La sesta tappa della 108ª edizione del Giro d’Italia sfilerà anche in Irpinia per una tappa che partirà da Potenza e si concluderà a Napoli, per un totale di 226 chilometri e un dislivello complessivo di 2600 metri. Un tracciato impegnativo ma suggestivo. Dopo aver lasciato la Basilicata, il Giro entrerà in Irpinia toccando:

Il Giro in Irpinia: il passaggio comune per comune

Sant’Andrea di Conza – v. Battisti – ss. 7 – 13.32

Conza della Campania – c.so Europa – ss. 7dir – 13.38

Svincolo di Morra de Sanctis – ss.7 dir. C – 13.50

Svinc. per Lioni – ss.400 – 13.58

Lioni – ss. 440 – 14.01

Ins. ss. 7 – ss. 7 – 14.03

Svinc. di Nusco – ss. 7 – 14.13

Galleria – 300 m – 14.15

Svinc. di Cassano Irpino – ss. 7 – 14.21

Svinc. di Volturara Irpina – ss. 7 – 14.41

Galleria -753 m – 14.44

Galleria – 720 m – 14.47

Uscita per Atripalda – v. Nazionale – 14.49

San Potito Ultra – v. Pertini – ex. Ss. 7 – 14.52

Atripalda – v. Appia – sp. 24 – 14.59

P.L. – sp. 24 – 15.00

Avellino – P. Libertà – C.so Italia – 15.05

Monteforte Irpino-Centro – ss. 7bis – 15.16

Monteforte Irpino – (La Vetreria) – ss. 215 – 15.22

Baiano – ss. 7 bis – 15.35

Strade e scuole chiuse ad Avellino

Ad Avellino è scattata la doppia ordinanza per la giornata: una per predisporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la seconda per chiudere le strade, per consentire il passaggio del Giro.

Il Comune di Avellino e la Polizia Municipaleper il 15 maggio 2025, data in cui è previsto il passaggio del 108esimo Giro d’Italia, durante la sesta tappa da Potenza a Napoli, predispongono dalle ore 07 e fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione coatta in:

• Via Fratelli Troncone;

• Via Francesco Tedesco;

• Corso Umberto I;

• Via Giuseppe Nappi;

• Piazza della Libertà;

• Via Francesco De Sanctis;

• Via Giacomo Matteotti;

• Corso Vittorio Emanuele II;

• Viale Italia.

Sarà, in ogni caso, apposta la necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione.