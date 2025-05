DonatoriNati fa tappa ad Avellino: al De Luca l'autoemoteca della Frates L’obiettivo di DonatoriNati è quello di insegnare alle giovani generazioni che la solidarietà

Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante dall'Associazione DonatoriNati Polizia di Stato in collaborazione con l’Istituto Scolastico I.S.S.S. De Luca di Avellino diretto dalla dott.ssa Maria Rosaria Siciliano,da sempre accanto ai DonatoriNati ed i Vigili del fuoco di Avellino, per inculcare nei giovani i sani valori di legalità e solidarietà.

Domani, mercoledi’ 14 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nel cortile dell’Istituto De Luca in via Francesco Scandone 66 ad Avellino a bordo di un’autoemoteca della Frates i giovani donatori saranno accolti da personale medico specializzato .

Tantissime le scuole della Regione Campania che hanno aderito al progetto dove il Presidente Regionale Tommaso Delli Paoli ha effettuato una serie di interventi di sensibilizzazione al tema della donazione, con successiva donazione di sangue.

“Il progetto itinerante nelle scuole ha riscontrato grande entusiasmo tra i giovani: la nuova consapevolezza trovata sulla donazione del sangue ha contribuito a creare trasporto e responsabilità verso l’atto di donare il sangue, tant’è che le ragazze e i ragazzi, che hanno deciso di venire a donarlo sono stati oltre tantissimi e alcuni di loro sono già tornati per la seconda donazione.Se coinvolti nella maniera giusta, i giovani rispondono.

Intervenire nel loro ambiente, quello scolastico, fa sì che si generi un vero e proprio circolo virtuoso: l’esempio di uno, l’esperienza dell’altro danno il via all’entusiasmo del gruppo. Anche i docenti fanno parte di questa realtà, fungendo da punti di riferimento: mostrano la strada, accompagnando gli studenti nella donazione, condividendo l’esperienza con loro”-afferma il Presidente Regionale DonatoriNati Campania Avv. Tommaso Delli Paoli.

“DonatoriNati è in prima linea per divulgare l’importanza della donazione di sangue e rafforzare il senso di responsabilità e la consapevolezza negli adolescenti che la solidarietà è parte integrante delle nostre vite “- afferma Sergio Argenio – responsabile provinciale Donatorinati Avellino. Non a parole, non a concetti e non a chiacchiere: quella vera, fisica, fatta di partecipazione diretta,la solidarietà è fatta di tempo e sorrisi, di carezze e di sangue.

Interverranno il questore di Avellino Pasquale Picone ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Maria Angelina D’agostino tra le ore 9.45 e le 10.15.

L’obiettivo di DonatoriNati è quello di insegnare alle giovani generazioni che la solidarietà quella vera, è fisica, fatta di partecipazione diretta,la solidarietà è fatta di tempo e sorrisi, di carezze e di sangue.