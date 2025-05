Questionari e incontri pubblici: ecco chi è il popolo della movida di Avellino Un percorso partecipato promosso dall’assessorato alle Attività Produttive e del Commercio

Avellino di Notte è il percorso partecipato promosso dall’assessorato alle Attività Produttive e del Commercio del Comune di Avellino per coinvolgere attivamente la cittadinanza nella definizione delle buone prassi e delle politiche legate alla vita notturna, che porteranno alla redazione del Piano dell’Economia e della Cultura della Notte.

Un nuovo modo di immaginare la movida in città

Attraverso incontri pubblici, tavoli tematici e approfondimenti tecnici aperti alla cittadinanza, il percorso contribuirà alla definizione di uno strumento di pianificazione strategica volto alla valorizzazione delle attività culturali, sociali ed economiche che animano Avellino dopo il tramonto.

L’obiettivo è rendere Avellino una città più attrattiva, sicura e sostenibile anche di notte, per tutte e tutti coloro che la vivono, la attraversano, la fruiscono.

Poche domande per fare un identikit del popolo della notte

Compila il questionario che trovi al link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdo.../viewform

Ci rivolgiamo a persone di ogni età che risiedono ad Avellino, ma anche a chi avrà il piacere di dare il proprio contributo alla costruzione di una città notturna più vitale, inclusiva e vivibile.

