"Auguri al nuovo presidente Spena, pronti a dialogare per il nuovo tribunale" Il sindaco di Avellino oggi alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente

«Alla dottoressa Francesca Spena, in qualità di sindaco e rappresentante di questa comunità, rivolgo il mio più sincero e sentito augurio di buon lavoro. Sono convinta che saprà sovrintendere nel migliore dei modi alle importanti attività di direzione e coordinamento del nostro Tribunale». Lo dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi. «Sono certa – aggiunge la fascia tricolore del capoluogo - che potremo instaurare sin da subito un rapporto proficuo di collaborazione istituzionale, ciascuno per la propria parte e nel rispetto del proprio ruolo. Sono pronta a ragionare con il presidente Spena di tutte le questioni nodali che riguardano l’amministrazione della giustizia in città: a partire dall’edilizia giudiziaria, che interessa tanto i cittadini utenti quanto gli operatori del diritto.

La giustizia è donna

«Da oggi, per la prima volta nella sua prestigiosa storia, il Tribunale di Avellino sarà presieduto da una donna. – conclude il Sindaco - Questo testimonia quanta strada abbiano saputo fare le donne negli ultimi anni, conquistandosi ogni centimetro della propria emancipazione, anche nel mondo professionale, con impegno ed abnegazione. Ma ormai questa non è più una notizia. Le donne, a tutti i livelli, ricoprono ruoli apicali nelle nostre istituzioni e nella nostra società».

Le caratteristiche del nuovo presidente

Sensibilità, professionalità, un curriculum solido sia nell’ambito civile che penale, e una profonda cultura ordinamentale. Sono tutte caratteristiche che la dottoressa Francesca Spena saprà sicuramente trasferire nella guida del Tribunale di Avellino

La sua capacità di ascolto e di dialogo, sono certa, produrrà una straordinaria collaborazione e un proficuo confronto non solo nel circondario giudiziario di competenza ma anche sul territorio attraverso una sinergia interistizuionale

