Il seme di Anna Maria continua a germogliare, Iannace: sempre nei nostri cuori Al Polo Giovani il ricordo della storica volontaria

“Il seme di Anna Maria continua a germogliare”: Avellino ricorda una volontaria simbolo di forza e speranza

Presso il Polo Giovani di Avellino si è svolta una serata di grande intensità emotiva per ricordare Anna Maria Lombardi, storica volontaria dell’associazione Amdos Avellino, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno e, successivamente, contro un tumore allo stomaco e altre complicazioni di salute. Un’occasione che ha unito familiari, amici, volontari e il dottor Carlo Iannace, da sempre in prima linea nella prevenzione oncologica.

Anna Maria è stata ricordata come una donna di grande forza, fede e dignità, capace di donarsi completamente agli altri anche nei momenti più duri della malattia. Sempre presente nelle attività dell’associazione, ha affiancato tante donne nel difficile percorso della diagnosi e della cura, offrendo ascolto, conforto e speranza.

Il dottor Iannace ha sottolineato il valore umano e sociale del suo impegno, ribadendo come la prevenzione non debba limitarsi solo al tumore al seno, ma abbracciare ogni aspetto della salute. La famiglia ha ringraziato l’Amdos per aver mantenuto vivo il suo ricordo, trasformandolo in un messaggio concreto di amore, coraggio e solidarietà.

«Il seme di Anna Maria – ha concluso Iannace – continua a germogliare in ogni gesto di cura e vicinanza verso chi soffre.»