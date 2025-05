Avellino, il questore Picone ai giovani: la solidarietà è un valore essenziale Oggi al De Luca l'iniziativa DonatoriNati

Un impegno continuo quello della Polizia al fianco dei giovani. Oggi al De Luca di Avellino l'associazione DonatoriNati ha fatto tappa nel cortile per poter raccogliere sangue. Una iniziativa lodevole e importante, che ha reso i ragazzi protagonisti nell'impegno sociale e nella maturazione di valori nobili. “Impegnarsi nel civile è essenziale, cerchiamo di trasmettere questo ai ragazzi. Bisogna considerare che l'impegno sociale è un dovere essenziale per riuscire a costruire una società migliore”. Così il questore di Avellino Pasquale Picone intervistato a margine dell'evento presso l'istituto d'Arte di via Scandone. In questi giorni in città si è realizzato un importante sequestro di droga e la polizia è sempre presente sul territorio per assicurare legalità e sicurezza. “La Polizia tiene sempre alta la guardia. Su violenza, crimine e spaccio i nostri agenti come le altre forze dell'ordine sono sempre presenti sul territorio assicurando alla giustizia i responsabili di crimini e reati”. Spiega Picone.

Stamane al De Luca intanto numerosi ragazzi hanno donato a conferma della bella iniziativa che mette insieme legalità e solidarietà.