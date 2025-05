Avellino, emergenza idrica: potenziata la centrale operativa "pronto intervento" I guasti potranno essere segnalati al Numero Verde 800 954430, gratuito per gli utenti

di Paola Iandolo

Accelerare i tempi di intervento per riparazioni e manutenzione, straordinaria e programmata degli impianti e delle reti idriche: l'Alto Calore ha potenziato la Centrale Operativa di pronto intervento, attiva h 24, in costante e continuo collegamento con gli operatori di zona. I guasti potranno essere segnalati al Numero Verde 800 954430, gratuito per gli utenti».Ad annunciare la novità per una immediata presa in carico di guasti e perdite è l'amministratore unico della partecipata di corso Europa, l'avvocato Antonio Lenzi, costretto a far fronte anche al deficit di disponibilità delle fonti stimato nell'ordine del 45% rispetto alle medie del periodo 2011-2024.

Lotta alle perdite occulte

Un'altra importante attività già intrapresa da Lenzi riguarda l'avvio di una campagna di ricerca delle perdite “occulte”, cioè le perdite che non si manifestano immediatamente producendo però disservizi, nella gestione delle reti acquedottistiche. Il servizio interesserà gradualmente tutti i comuni gestiti. Lenzi chiarisce che "tali innovazioni sono un primo significativo risultato, sebbene parziale, nell'ambito del processo di modernizzazione ed efficientamento che l'azienda ha intrapreso". Dal vertice di corso Europa, insomma, la conferma del quadro delineato, con una riduzione delle precipitazioni stimata nell'ordine del 25% rispetto alla media del ventennio precedente e un calo delle portate, che di norma si registra a partire dal mese di giugno, notevolmente anticipato.