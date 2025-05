Avellino, branco di cani sulla collina di contrada Archi, curiosità in periferia Il branco è stato avvistato in più punti della città dal centro alla periferia

Almeno otto cani, di grossa taglia, vengono avvistati ormai da mesi in tutta la città di Avellino, dal centro alla periferia. Si muovono in branco, da tempo, occupando spesso rotonde e spazi verdi per riposarsi. Oggi sono stati avvistati sulla collina di contrada Archi, alla fine di via Ferrante, a pochi metri dall'ingresso di parco Gilia. Impossibile non notarli, in gruppo e stesi sulla spaziosa area verde. Qualche pedone ha deciso di cambiare strada, spaventandosi nell' incrociare il popoloso branco, che non sembra creare rischi o problemi per la comunità. Alcuni sono molto anziani e riescono a fare piccoli spostamenti. Alcuni animalisti del capoluogo seguono con affetto il branco, che da tempo staziona tra borgo Ferrovia e a Bonatti. " Sono innoqui - spiegano numerosi cittadini della zona-, siamo abituati a convivere. Questi cani preferiscono stare tra loro, senza creare rischi per nessuno. Sono ormai presenze abituali della zona e tante persone decidono anche di portargli qualche pasto. Sono molto riservati e preferiscono stare tra loro in branco".