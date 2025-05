Nasce ad Ariano La Manna Farmacia: "Chi verrà da noi dovrà sentirsi a casa" L’inaugurazione alla presenza delle varie autorità, domani domenica 18 maggio alle 18.00

Un bando partito nel lontano 2013, un traguardo atteso mese dopo mese e anno dopo anno fino ad imboccare la strada giusta verso la meta finale.

E’ la scommessa di due stimate professioniste sanitarie, Antonella Maioli e Carmen Castrioti, beneventane entrambe, note per la loro passione, professionalità e abnegazione. Dal Sannio, la terra di Padre Pio, un Santo in comune e molto caro ad entrambe, ad Ariano Irpino per una dare vita ad una grande scommessa, proprio all’ingresso della città.

Nasce così La Manna Farmacia. La nuova attività si colloca in una zona in continua espansione, all’imbocco della rotatoria Foresta, di fronte al complesso alberghiero Incontro e ad altre rinomate attività commerciali ed imprenditoriali tra cui il quartier generale delle ferrovie dello stato per la costruenda Stazione Hirpinia. Un piazzale confortevole e un locale davvero accogliente.

“Il nostro obiettivo è la tua salute. Ti aspettiamo per offrirti professionalità e servizi”. E lo slogan scelto da Antonella e Carmen è davvero appropriato: “Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”. Nel ricordo del grande maestro Franco Battiato.

Prenotazione Cup, misurazione pressione, misurazione glicemia, emoglobina glicata, quadro lipidico, ecg, holter pressorio, holter cardiaco, teledermatologia, Pcr.

“Il nostro scopo è quello di offrire servizi aggiuntivi. Chi viene in farmacia, innanzitutto deve sentirsi umanamente a casa. Dalla salute al benessere. Il nostro impegno sarà ad ampio raggio. Ma ricordiamoci che chi verrà qui con una ricetta è sempre una persona che merita conforto, rispetto e massima attenzione.

Questo sarà il nostro modo di agire, privilegiando l’aspetto umano. E’ un lavoro da svolgere con amore. Perché La Manna? Vogliamo in questo modo, rendere onore a quanti risiedono in questa verdeggiante zona che ci ospita”.

Promozioni e offerte speciali, multivitaminici ed energizzanti, integratori, fitoterapia e omeopatia, bellezza e benessere, maternità, prima infanzia, igiene personale, benessere intimo, medicazioni e dispositivi medici, alimento speciali e dietetici, igiene orale, cosmesi, cura della pelle. Sono solo alcuni dei servizi offerti.

L’inaugurazione alla presenza delle autorità, civili, militari e religiose, avverrà domani, domenica 18 maggio 2025 alle 18.00 in località Manna di fronte all’Hotel Incontro.

Contatti: 0825.1890089. Email: farmacialamanna@libero.it contrada Manna. Via San Giovanni snc. La sfida di La Manna Farmacia è appena iniziata...